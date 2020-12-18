Курск, , 16:28 — REGNUM Лицензию на выполнение трансплантации почек получила Курская областная клиническая больница. Сотрудники медучреждения в ближайшее время пройдут соответствующее обучение, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе администрации региона.

Областную программу донорства и трансплантации органов на базе больницы поддержал Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Медучреждение получило лицензию на выполнение таких операций от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в ближайшее время обучение пройдут хирурги, урологи, реаниматологи, анестезиологи и операционные медицинские сёстры.

«Трансплантация и донорство органов впервые на территории региона станут доступны в Курской областной клинической больнице. Это значительно улучшит качество оказания медицинской помощи, даст серьезный толчок к развитию анестезиологии, реаниматологии, хирургии и многих других медицинских направлений в нашем лечебном учреждении», — рассказал главный врач больницы Владимир Луценко.

В Курской области в пересадке почки нуждаются порядка 150 человек.