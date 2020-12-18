Москва, , 16:21 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 7003 автомобилей из-за проблемы с ремнями безопасности. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz GLE-класс (тип 167), реализованные в период с 2018 по 2020 год.

«Причина отзыва транспортных средств: двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристёгивании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.