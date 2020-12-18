Симферополь, , 16:15 — REGNUM Александр Акшатин уволен с должности председателя комитета по противодействию коррупции Республики Крым, указ подписал глава региона Сергей Аксёнов 18 декабря. Документ размещен на сайте правительства Республики Крым.

«Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта», — говорится в указе.

Акшатин руководил комитетом по противодействию коррупции Крыма с сентября 2014 года.