Петрозаводск, , 17:01 — REGNUM Власти Республики Карелия получили еще 13 млн рублей из федерального бюджета на закупку бесплатных лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Там уточнили, что закупки уже идут, и в ближайшее время очередная партия препаратов поступит в республику.

«Ранее карельский минздрав уже закупил лекарства на 23 миллиона рублей, на дом пациентам их доставляют врачи и волонтеры», — говорится в сообщении.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 394 человек. Выздоровели за сутки 416 человек. Скончались три пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 3629,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1882,6 случая, по Северо-Западу — 2833.

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