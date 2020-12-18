Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM В Петербурге власти пытаются наладить единую систему вызова врача на дом по короткому телефону 122, чтобы заболевшим людям не приходилось часами дозваниваться по единственному телефону в свою поликлинику.

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Например, заболевший недавно COVID-19 корреспондент ИА REGNUM после получения утром положительного результата теста на коронавирус смог дозвониться до своей поликлиники и вызвать врача на дом только через сутки — телефон постоянно был занят.

Как ожидается, с 20 декабря единая региональная информационно-справочная служба «122» начнет принимать заявки на вызов врача у жителей Санкт-Петербурга. Об этом 18 декабря сообщил председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.

Он пояснил, что пока работа службы по приему вызовов будет запущена в тестовом режиме.

«На следующей неделе отработаем все нюансы, и с нового года 150 операторов службы будут принимать звонки круглосуточно и по выходным. Постараемся обеспечить максимально быстрый дозвон. При этом служба «122» продолжит работать и в качестве справочной», — подчеркнул чиновник.

Глава Комитета по информатизации также отметил, что на портале gorzdrav.spb.ru реализован электронный вызов врача на дом. Сейчас там уже порядка 50 тысяч заявок.

Казарин пояснил, что процесс подключения поликлиник к этому сервису еще продолжается, поэтому услуга пока доступна не всем горожанам.

«После того, как сервис будет отлажен, услуга будет подключена к единому порталу государственных услуг», — резюмировал он.

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