Москва, , 16:04 — REGNUM Развитие технологий давно подталкивало образование к перестройке. Пандемия провела ее в революционно сжатые сроки, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры маркетинг РЭУ им. Плеханова Инна Корягина, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о дистанционном образовании.

«Все стали технически грамотными и операционно образованными. Такие навыки помогут студентам быстрее адаптироваться к формату работы в онлайн-офисах после окончания образовательных учреждений.

Давно назревала потребность упаковать долгие теоретизированные лекции в видеоформат. Пандемия помогла и все стали видео блогерами. Изменилось не качество материала, а способ его подачи. Но оно не стало хуже.

Наоборот, современнее, интереснее, мобильнее, живее и человечнее. Здесь каждый может найти материал по своему вкусу: хочешь — смотри, хочешь — слушай, хочешь — чувствуй и проникайся контентом.

Смешенное образование или blended learning существовала с 60-х годов XX века и включает в себя дистанционное обучение, обучение в классе и в онлайне. Задача преподавателя состоит в том, чтобы грамотно перераспределить материал по этим каналам.

Смешанное обучение позволяет преподавателям перераспределить ресурсы и повысить успеваемость. Современные технологии вызывают естественную мотивацию и интерес к обучению, улучшают коммуникацию, вызывают уважение, учат самостоятельности, планированию, поиску и отбору информации, умению принимать решения, работать в командных проектах.

Оплата труда преподавателя на «удалёнке» не только не может быт ниже, но она по вложениям, уже на старте, выше. Образовательный онлайн курс — технически очень затратен. Это отдельный бизнес продукт, который создается всей командой: маркетологами, видео-операторами, продюсерами. И только в последний момент — диктором или лектором.

А в настоящее время, все лекции и семинары ведутся «вживую» преподавателями, только на онлайн платформах. При этом, методики он и офлайна совершенно различны. У преподавателя уходит в несколько раз больше времени и усилий на подготовку к онлайн занятиям. Плюс, выгорания от постоянного говорения в пустоту и отсутствие общения с черными окошками.

Для университетов переход на онлайн тоже не стал дешевле: им никто не убрал арендную плату и они не отказались от содержания и обслуживания помещений. Все осталось по-прежнему, только добавилась другая реальность. Поучается, все расширилось и увеличилось вдвое.

И присутствие в этих двух реальностях требуют своих правил игры. Чем быстрее адаптируемся, тем быстрее двинемся вперед в своем развитии. Не стоит зависать на прошлом. Скажем ему «спасибо» и продолжим свое планетарное развитие», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-образование «никогда не заменит прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем, заявил на пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин.

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