Курск, , 16:07 — REGNUM В Курской области 18 декабря выявлено 184 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 181 пациент, шесть человек скончались.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

В больницах и стационарах Курской области находится 1431 человек с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус и пневмониями. На ИВЛ — 122 пациента. Всего в регионе выявлено 18 тыс. 415 носителей инфекции, выздоровели 16 тыс. 643 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов — скончались мужчина и пять женщин. Причина смерти, по данным специалистов, тяжёлая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.