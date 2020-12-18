Уфа, , 16:02 — REGNUM Министерство образования Башкирии будет настаивать на снижении стоимости обучения в вузах республики для студентов во время дистанционного обучения. Об этом 18 декабря сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на брифинге в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По его словам, чиновники министерства не раз получали заявления от студентов вузов республики, в которых они просили снизить плату за учебу при дистанционной форме обучения.

Хажин отметил, что в настоящее время ректоры вузов пока стоят на той позиции, что идёт образовательный процесс, а заработная плата выплачивается педагогам в полном размере. При этом федеральные вузы не подчиняются региону, но министерство образования Башкирии будет настаивать.

Он выразил надежду на то, что консенсус будет найден и университеты смогут пойти навстречу пусть не в уменьшении стоимости обучения, так в стоимости проживания в общежитиях и получения каких-то льгот, стипендий. И это очень актуально для студентов малоимущих и многодетных семей, подчеркнул министр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии согласились: «дистанционка» не повлияла на ситуацию с COVID-19