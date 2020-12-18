Москва, , 15:59 — REGNUM Утечки персональных данных не так опасны для общества, как цифровизация сама по себе. Об этом 18 декабря сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сами утечки не так страшны. Конечно, хакеры, взламывающие базы данных, — это реальная угроза», — сказал Ашманов.

По мнению правозащитника, основную угрозу для защищенности приватности, личной жизни представляют не хакеры, а те, кто централизованно собирают персональные данные.

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