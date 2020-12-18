Москва, , 15:51 — REGNUM Жалобы на сбои в работе социальной сети Instagram поступают от пользователей из ряда стран мира. Об этом 18 декабря свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Уточняется, что жалобы на работу Instagram в России чаще всего подступают от жителей Москвы.

Кроме того, указывается, что большая часть пользователей жалуется на проблемы, возникающие со входом в соцсеть (58%), ещё 29% — на проблемы с загрузкой, также есть жалобы на проблемы с обновлением ленты и на работу веб-сайта приложения.