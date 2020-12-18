Рязань, 18 декабря 2020, 15:56 — REGNUM Жители военного городка в Рязанской области, рядом с которым на складах взорвались тысячи боеприпасов, опровергли данные о том, что вице-губернатор Игорь Греков помогал проводить эвакуацию населения. Видеоролик 18 декабря размещен в Сети.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»
В Рязанской области обсуждают идею поощрения вице-губернатора при взрывах на военных складах в октябре 2020 года. С предложением присвоить ему почётное звание «Герой России» выступила представитель издания «МК-Рязань» на большой пресс-конференции Владимира Путина. Она рассказала президенту о том, что заместитель губернатора лично спас нескольких человек из района взрывов.
Между тем, жители военного городка в видеоролике для телеграм-канала Mash опровергли информацию о помощи со стороны чиновника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») заявил, что история похожа на «удачный пиар» чиновника. Парламентарий в сетевом поисковике выяснил, что супруг рязанской журналистки является помощником губернатора, начальником управления проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области.
Пострадавшими в результате взрывов на территории воинской части признаны 65 человек, одна женщина скончалась. На помощь пострадавшим и восстановление инфраструктуры из федерального бюджета в регион направят почти 219 млн рублей.
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