Рязань, , 15:56 — REGNUM Жители военного городка в Рязанской области, рядом с которым на складах взорвались тысячи боеприпасов, опровергли данные о том, что вице-губернатор Игорь Греков помогал проводить эвакуацию населения. Видеоролик 18 декабря размещен в Сети.

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В Рязанской области обсуждают идею поощрения вице-губернатора при взрывах на военных складах в октябре 2020 года. С предложением присвоить ему почётное звание «Герой России» выступила представитель издания «МК-Рязань» на большой пресс-конференции Владимира Путина. Она рассказала президенту о том, что заместитель губернатора лично спас нескольких человек из района взрывов.

Между тем, жители военного городка в видеоролике для телеграм-канала Mash опровергли информацию о помощи со стороны чиновника.

«Мы честно выполняли то, что необходимо было сделать, то есть эвакуировали население. Да, было страшно, было очень страшно. Вот нами была создана группа по эвакуации населения, я, как начальник пожарной команды восковой части 55 443-РК заявляю, что Грекова не было», — сказал начальник пожарной войсковой части Игорь Герасимчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») заявил, что история похожа на «удачный пиар» чиновника. Парламентарий в сетевом поисковике выяснил, что супруг рязанской журналистки является помощником губернатора, начальником управления проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области.

Пострадавшими в результате взрывов на территории воинской части признаны 65 человек, одна женщина скончалась. На помощь пострадавшим и восстановление инфраструктуры из федерального бюджета в регион направят почти 219 млн рублей.

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