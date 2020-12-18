Казань, , 15:45 — REGNUM В предстоящие выходные в Татарии ожидаются сильные морозы, с температурой воздуха по ночам около — 30 градусов и ниже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра по РТ.

Так, в предстоящие сутки, 19 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до — 21 градуса, при прояснениях может похолодать до — 25 градусов по Цельсию. Днем воздух чуть прогреется, температура будет колебаться от — 14 до — 19 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье и понедельник, 20 и 21 декабря, также сохранится погода без существенных осадков. В ночное время температура опустится от — 18 до — 25 градусов, при прояснениях до — 31. Воскресным днем температура воздуха на 10 градусов поднимется и достигнет около — 20. В понедельник, 21 декабря ожидается от — 12 до — 17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии аномальные морозы, со среднесуточными температурами воздуха на 9−17 градусов ниже климатической нормы, продержались вплоть до 14 декабря.

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