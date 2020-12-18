Архангельск, , 15:41 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявлено 395 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых заболевших — 102 архангелогородца, 63 жителя Северодвинска, 55 жителей Каргопольского района, 37 жителей Котласского района. 18 новых случаев выявлены в Плесецком районе, 17 — в Онежском, 11 — в Вельском, 10 — в Лешуконском, по девять — в Виноградовском и Холмогорском районах, по восемь — в Новодвинске, а также в Красноборском и Верхнетоемском районах, семь — в Вилегодском районе, шесть — в Устьянском и Приморском районах, по пять — в городах Мирном и Коряжме, а также в Ленском и Няндомском районах, один — в Пинежском районе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 7667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб сообщил о невысоком уровне летальности пациентов с COVID-19.