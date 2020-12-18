Уфа, , 15:49 — REGNUM Новую систему оплаты труда учителей планируют начать вводить со следующего года в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщил министр образования республики Айбулат Хажин на брифинге в правительстве региона.

По его словам, сейчас в республике заработная плата учителей складываются из оклада (36%) и стимулирующих и компенсирующих надбавок (64%). С 2021 года планируется начать постепенно вводить новую систему оплаты труда, поскольку за один год эту «пирамиду» перевернуть будет невозможно.

Хажин отметил, что переходить на новый формат оплаты, который был поддержан в Министерстве просвещения РФ, планируется в течение трёх лет. за этот период планируется планомерно увеличивать оклад учителей: сначала до 45%, потом до 55%, а после — до 65%.

При этом он отметил, что 70% оклада можно вводить лишь в Центральной части России, поскольку там нет доплат за климатический пояс. В связи с этим в Башкирии будет соотношение 65% оклада и 35% надбавок. И это является оптимальным вариантом, сообщил министр.

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