Москва, , 15:33 — REGNUM Скорость цифровизации в России слишком высока, что приводит к определенным перегибам. Об этом 18 декабря заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Цифровизация происходит очень быстро. Те, кто цифровизирует наше общество, имеют очень большой азарт, что вызывает некоторые перегибы. Слишком быстрый темп», — сказал Ашманов.

По его словам, из-за высокой скорости цифровизации общество не успевает приспосабливаться к новым угрозам. Не поспевает за этими изменениями и законодательная база.

«Сбор сведений о гражданах и передача их настолько быстро возрастают, что закон уже не успевает регулировать это», — заявил Ашманов.

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