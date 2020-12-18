Москва, , 15:28 — REGNUM Разработанная научным центром «Вектор» вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев. Об этом 18 декабря сообщили «Интерфаксу» в центре.

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — сообщили в «Векторе».

Первая фаза исследований вакцины «КомбиВИЧвак» проводилась в 2011 году. В «Векторе» подтвердили, что «вакцина является безопасной, не вызывает побочных». Сейчас на платформе «КомбиВИЧвак» разработан усовершенствованный вариант вакцины — «КомбиВИЧвак-Ново».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова во время открытия Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом сообщила, что в России разработаны прототипы вакцин от ВИЧ-инфекции.

По её словам, разработкой препаратов занимаются несколько российских научно-исследовательских центров. В их числе был назван и расположенный в Новосибирске. научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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