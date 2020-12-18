Загреб, , 15:19 — REGNUM В Хорватии с 22 декабря власти введут более строгие меры, которые будут действовать с по 8 января, и, среди прочего, будут введены пропуска на передвижение между регионами и запрет на собрания более двух семей.

По сообщению портала Index. hr, уже существующие меры будут расширены.

Были определены новые правила для проходов, которые будут строже, чем во время первой волны. Антикризисный штаб хочет избежать предыдущего опыта, когда пропуска выдавались в массовом порядке сотрудникам компаний, так что в конце первой волны было выдано более миллиона пропусков.

Таким образом, перемещение между округами будет разрешено в первую очередь сотрудникам служб, которые действительно в этом нуждаются, а также в редких особых случаях.

Компании больше не смогут получать пропуски в массовом порядке, они будут выдаваться только тем сотрудникам, которые не могут работать из дома.

Проход будет возможен для полиции, пожарных, медицинских работников и других служб экстренной помощи.

Рестораны будут работать, но там запрещено устраивать праздники.