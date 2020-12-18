Москва, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин следит за ситуацией с цифровизацией в России. Об этом 18 декабря заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, во время встречи Путина с представителями СПЧ был поставлен вопрос о негативных последствиях высоких темпов цифровизации в России.

«Я хочу сказать, что президент сказал, что напрасно мы думаем, что никто кроме нас этим не озабочен. По опросам граждан тревога о цифровой приватности стоит на третьем месте после образования и здоровья и много, кто этим занимается уже. Мы готовим поручения по тому, чтобы сделать некую законодательную инициативу по этому поводу», — заявил Ашманов.