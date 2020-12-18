Бужумбура, , 15:20 — REGNUM Бывший президент Бурунди Пьер Буйоя скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление его двоюродного брата и дипломатических источников.

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Политик скончался в Париже в четверг, 17 декабря, из-за осложнений COVID-19.

Отставной армейский майор находился на посту президента Бурунди в общей сложности в течение 13 лет после свержения своих предшественников.

В октябре суд Бурунди заочно приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в убийстве первого демократически избранного президента страны Мельхиора Ндадайе в 1993 году. Беспорядки после убийства политика привели к гибели примерно 300 000 человек.

Однако Буйоя отрицал свою вину.

В ноябре 2020 года он подал в отставку с поста посланника Африканского союза в Сахельском регионе, заявив, что хочет посвятить больше времени улучшению своей репутации.