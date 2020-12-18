Париж, , 15:13 — REGNUM Депутат Национального собрания Франции Седрик Виллани призвал 18 декабря в эфире французской радиостанции не демонизировать тех, кто сомневается в вакцине от коронавируса, сообщает французское издание Le Figaro.

«Сомнение — это здоровая вещь», — отметил он, указав на то, что нельзя «карикатурно изображать» тех, кто относится к вакцине от COVID-19 с подозрением.

По словам Виллани, за этим скептицизмом стоит нечно «намного большее», в том числе «религиозные причины», определенное «отношение к природе» и другие поводы.

«Или более общая атмосфера недоверия к институтам после неразберихи с раздачей медицинских масок», — добавил он.

Напомним, согласно опубликованному в конце ноября опросу общественного мнения, более половины (59%) граждан республики заявили о том, что они не намерены «вакцинироваться, когда это станет возможным».