Самара, , 15:18 — REGNUM Аномально холодная погода ожидается в Самарской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Так, с 20 декабря по 24 декабря по области ожидается аномально холодная погода с среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на девять градусов и более.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям региона уменьшить время пребывания на улице и не допускать переохлаждения.

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