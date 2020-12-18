Москва, , 15:10 — REGNUM В Московской области до конца 2020 года будет «решён вопрос» по 11 домам «Урбан Групп». Об этом 18 декабря сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В 2019 году мы достроили десять объектов, в 2020-м — решим вопросы ещё по 11 домам, где участниками долевого строительства являются 3,2 тысячи человек», — сказал Воробьёв.

Он поблагодарил правительство России за помощь в решении проблем обманутых дольщиков этой компании, рассказал, что из федерального бюджета на достройку было выделено более 16 млрд рублей.