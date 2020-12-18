Душанбе, , 15:09 — REGNUM Проблема угрозы безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) остается актуальной. Об этом 18 декабря заявил президент Таджикистан Эмомали Рахмон на саммит глав государств СНГ.

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Он положительно оценил действующие соглашения в рамках Содружества. Однако принятых мер недостаточно для обеспечения безопасности. Рахмон назвал своевременными меры по укреплению госграницы с Афганистаном.

Таджикистанский лидер также остановился на проблеме информационной безопасности. Он призвал создать систему защиты от киберугроз на пространстве СНГ и единый список запрещенных организаций.

Рахмон поддержал установление мира в Нагорном Карабахе и положительно оценил миротворческие усилия российской стороны. Он добавила, что Душанбе выступает за укрепление мира и стабильности на всем пространстве СНГ.