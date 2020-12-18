Москва, , 15:09 — REGNUM Прокуратура попросила приговорить муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину к трем годам тюрьмы по делу о неоднократных нарушениях на митингах.

По словам прокурора, вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

«Считаю возможным назначение наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала представительница надзорного ведомства в Тверском суде Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, депутат Галямина в начале июля в соцсетях призывала к участию в несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришли не менее 150 человек.

При этом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации митинга в течение предшествующих 180 суток.