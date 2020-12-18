Владимир, , 15:10 — REGNUM Во Владимирской области 18 декабря подтверждено 188 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за прошедшие сутки. Выписаны с выздоровлением ещё 182 пациента, четыре человека скончались, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

В инфекционных госпиталях из 1709 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией заняты 92% или 1566 мест. Всего в области зарегистрировано 16 тыс. 202 случая заражения инфекцией, выздоровели 14 тыс. 526 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов подтверждённым коронавирусом. Всего в регионе отмечено 413 смертельных случаев.