Москва, , 15:11 — REGNUM Работодатели пытались уменьшить заработную плату сотрудников, работающих в удалённом режиме. Об этом 18 декабря рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, работодатели считали, что из-за отсутствия сотрудников в офисах они могут работать по ненормированному графику, отметил правозащитник.

«Возникла острая необходимость регулирования дистанционной работы. Мы стали сразу отмечать попытки работодателя снизить зарплату этой категории и попытку работодатели обеспечить такой режим работы, чтобы работник был доступен для работодателям 24 часа в сутки», — рассказал Кравченко.

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