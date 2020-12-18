Москва, , 14:59 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о планах по ликвидации всех свалок на территории региона до конца 2020 года. Об этом 18 декабря сообщает официальный сайт правительства России.

«Андрей Воробьёв доложил председателю правительства о планах по ликвидации до конца года всех городских свалок на территории Подмосковья и по рекультивации к 2024 году всех закрытых в регионе мусорных полигонов», — говорится в сообщении.

Также на встрече обсуждался ход строительства ЦКАД и трассы М-12 сообщением Москва — Казань.