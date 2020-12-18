Москва, , 15:00 — REGNUM В первые же месяцы распространения коронавирусной инфекции в России каждый пятый иностранный рабочий потерял источник доходов. Об этом 18 декабря рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Целый ряд проблем касался той ситуации, в которой оказались трудовые мигранты — 19% из них лишились заработка в первые месяцы пандемии», — сказал Кравченко.

В итоге многие иностранные рабочие остались и без средств к существованию, и без возможности вернуться домой, отметил член СПЧ.

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