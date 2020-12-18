Джакарта, , 14:56 — REGNUM Центр исследований геологических катастроф Индонезии зафиксировал снижение сейсмической активности вулкана Мерапи, сообщает Detik.

«С 11 по 17 декабря не наблюдается значительного увеличения активности вулкана Мерапи», — говорится в заявлении центра исследований геологических катастроф.

Еженедельно данные сейсмического мониторинга показывают небольшое снижение активности вулкана, но ситуация всё ещё нестабильна. Вулкан продолжает выбрасывать потоки лавы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре вулканологии Индонезии оценивают состояние вулкана Семеру, который находится на высоте 3676 метров над уровнем моря и расположен в провинции Восточная Ява.

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