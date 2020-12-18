Воронеж, , 14:55 — REGNUM Движение по всем шести полосам путепровода на улице 9 Января в Воронеже будет открыто в течение суток, об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе администрации города.

«Сейчас подрядная организация ведёт работы по демонтажу временных бетонных и водоналивных блоков. После этого районный комбинат благоустройства Ленинского района произведет уборку снега с проезжей части и его вывоз. Подрядной организации останется завершить работы по укреплению откосов сооружения и установке шумозащитных экранов, но эти работы не будут препятствовать движению по путепроводу», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции путепровода на улице 9 Января стартовали в октябре 2019 года — здесь было полностью перекрыто движение. 1 октября 2020 года по путепроводу было открыто техническое движение автомобилей, 30 ноября было открыто движение под путепроводом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже открыли движение под путепроводом на улице 9 Января