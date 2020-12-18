Владимир, , 15:00 — REGNUM На Вахту памяти в 2020 году заступили 135 поисковиков Владимирской области. За сезон они обнаружили останки 37 воинов Красной Армии, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе администрации региона.

В областном отделении поискового движения России подвели итоги прошедшего сезона. Владимирские отряды приняли участие в девяти экспедициях на территории пяти регионов. При участии 135 поисковиков обнаружены, эксгумированы, приготовлены к захоронению или захоронены останки 37 воинов Красной Армии. Удалось установить имена двух солдат.

Во Владимирской области захоронили трёх военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, на местах катастроф самолётов в трёх муниципальных районах установлены пять мемориальных знаков. В 2020 году поисковики смогли отыскать родственников 47 солдат-уроженцев Владимирской области, найденных и опознанных в ходе поисковых работ.

На территории региона действуют 19 поисковых отрядов.