Абакан, , 14:53 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра.

Очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с ожидается в республике 19 декабря в течение суток. В горах порывы ветра будут достигать 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Чувашии предупредили о сильных морозах.

Читайте также: В Чувашии ожидаются сильные морозы