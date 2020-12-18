Петрозаводск, , 15:44 — REGNUM Власти Карелии разрешили кафе, барам, ресторанам расположенным в гостиницах, отелях и на турбазах региона, работать всю новогоднюю ночь; для остальных заведений запрет сохранен. Об этом 18 декабря сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, кафе и ресторанам на территории гостиниц, отелей, турбаз и так далее также разрешено работать 1 января, но до 23:00. Все остальные пункты общественного питания в ночное время должны быть закрыты.

«Разрешена лишь работа кафе при объектах дорожного сервиса, которые находятся вне населенных пунктов, а также на железнодорожных и автостанциях, вокзалах, в аэропорту «Петрозаводск», — уточнил Парфенчиков. — Также после 23:00 могут работать столовые предприятий, которые обслуживают своих сотрудников».

Однако, предоставлять услуги питания дистанционным способом, в том числе с доставкой, разрешено круглосуточно.

Еще одно уточнение касается детского досуга. Запрет на пользование игровыми центрами и комнатами в торговых комплексах городов и крупных населенных пунктов республики теперь распространяется и на организации, которые оказывают там услуги по присмотру и уходу за детьми.

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