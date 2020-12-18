Москва, , 14:52 — REGNUM В период распространения коронавируса работники чаще всего жаловались на незаконные увольнения. Об этом 18 декабря рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Порядка 30% обращений были связаны с незаконными увольнениями, требованиями уйти в неоплаченный отпуск или уволиться по «собственному желанию», — сказал Кравченко.

При этом второй масштабный пласт обращений был связан с изменением трудовых договоров.

«Было также много обращений граждан, которым работодатель отказывался оплачивать дни, которые были нерабочими», — заявил Кравченко.

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