Москва, , 14:50 — REGNUM В Московской области открыты 93 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил 18 декабря губернатор региона Андрей Воробьёв на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«В борьбе с распространением коронавируса для нас особенно важна была помощь правительства. В бюджете Московской области на эти цели предусмотрено 93,6 млрд рублей. В том числе 26 млрд рублей дополнительно выделено из федерального бюджета», — цитирует главу Подмосковья официальный портал правительства РФ.

По словам Воробьёва, в области действуют 93 пункта вакцинации, закуплено оборудование для хранения вакцин и обучен персонал. Всего Подмосковью выделили 11,5 тыс. доз вакцины.

Губернатор рассказал, что благодаря федеральной помощи регион приобрёл 53 автомобиля для скорой помощи, в том числе 23 реанимобиля.