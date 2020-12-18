Томск, , 14:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 187 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 21 984. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в областном оперативном штабе.

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Выздоровели 218 человек. Всего в списке выздоровевших на сегодняшний день значатся 17 353 томича.

От COVID-19 в Томской области скончались ещё три человека. Все они входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.

За весь период в регионе умер 201 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Томской области было подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом.

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