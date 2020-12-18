Москва, , 14:55 — REGNUM Неточность «Google Переводчика» в переводе с английского языка фразы «Thank you, Mr President» на русский, как «Спасибо, Владимир Владимирович», признала компания Google, которая в настоящее время работает над исправлением данной ошибки. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе компании.

«Работа «Google Переводчика» основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее», — приводит сообщение пресс-службы «Газета.Ru».

При этом ранее пользователи «Google Переводчика» заметили данную ошибку, причём в другом написании и с другой пунктуацией сервис выдаёт правильный перевод: «Спасибо, господин/мистер президент».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что группа из 35 генеральных прокуроров штатов Америки подали антимонопольный иск против Google Alphabet.