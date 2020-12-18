Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил причину замедления роста числа новых инфицированных коронавирусом в городе. В ведомстве это объяснили не достижением заветного плато, а нехваткой ПЦР-лабораторий. Об этом 18 декабря в ходе пресс-брифинга рассказал заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана, сообщает издание «Фонтанка».

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"Сегодня максимум, который может выявляться, 47 тысяч тестов в сутки у 50 лабораторий. При наращивании количества лабораторий и тестов в них эта цифра, 3700 (среднее число новых случаев заболеваний в сутки. — прим. ред.) будет ползти вверх. Средний уровень выявляемости как раз такой и зафиксировался. У нас же рост продолжается, мы продолжаем госпитализировать пациентов», — сказал чиновник.

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Отметим, что ранее о выходе города на плато второй волны заявила главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Однако по данным комздрава, рост госпитализаций за неделю увеличился на 7%.

По словам Андрея Сараны, в среднем ПЦР-тесты лаборатории обрабатывают за 39 часов. Однако бывают случаи, когда он может достигать недели или выдаваться день в день. Для ускоренияинформирования Смольный запустит смс-оповещение о результатах теста.

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