Москва, , 14:41 — REGNUM В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируют расширить спектр деятельности. Об этом 18 декабря сообщил его председатель Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в совете начали больше внимания уделять защите не только политической, но также социальных и трудовых прав и свобод. Причем работу в этом направлении планируется продолжать и дальше.

«Как я говорил год назад, я вижу своей задачей расширить спектр работы совета. Не забывая о политических правах, расширить спектр работы по социальным правам. И мы это сделали. И граждане увидели это по нашей работе», — рассказал Фадеев.

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