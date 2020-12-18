Москва, , 14:39 — REGNUM Пенсионная система и пенсионные выплаты — больной вопрос для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в России. Размер пенсий близок к МРОТ и прожиточному минимуму, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова, комментируя слова Путина о пенсиях неработающим пенсионерам.

«С 2016 года со ссылкой на дефицит бюджета правительство РФ отменило индексацию пенсий работающим пенсионерам. Мол ниже МРОТ работодатель платить не имеет права, и индексировать зарплаты ежегодно обязан, а значит, уже прибавка больше чем неработающим.

Индексируют пенсию, только при увольнении — до размера текущего пенсионного обеспечения для неработающих — разом.

Причин работать у пенсионеров не так много. Чаще всего это вынужденная мера обеспечения достойного уровня жизни, не считая каждую копейку. Неработающие пенсионеры — как манны небесной ждут индексаций.

Вот и 2021 год не будет исключением, индексация неработающим составит 6,3%, что выше ожидаемой официальной инфляции в размере 4,4%. Всем известно, что неофициальная инфляция всегда выше. В итоге индексация равняется размеру инфляции, тем самым все выплаты просто поддерживаются.

Работающим, взявшим свое содержание под свою ответственность, вынужденно или в силу возможности и желания, приходится рассчитывать только на себя и на улучшение ситуации с бюджетом, но явно не в 2021 году.

В целом пенсионная система РФ требует пересмотра в тесной связи с подходом налогообложения работодателейю Пенсия нынешним пенсионерам напрямую зависит от текущих отчислений работодателей за своих работников.

Зарплаты в большей все же части серые, так как платятся из кармана работодателя и никак не касается работника (кроме как формальных ежеквартальных отчетов об их заработке в Пенсионный фонд и ИФНС).

Работающие пенсионеры и неиндексируемое гособеспечение сами себе зарабатывают и в ближайшее время ситуация, увы, не изменится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, индексация работающим пенсионерам необходима в России, особенно в условиях пандемии, сообщил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

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