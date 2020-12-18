Омск, , 14:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в областном оперштабе.

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За весь период в Омской области скончались 774 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря в регионе коронавирус выявлен у 26 935 человек.

17 декабря от COVID-19 также скончались восемь жителей региона.

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