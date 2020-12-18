Магас, , 14:34 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии провели обыски в домах бывшего зампредседателя правительства республики Султана Цечоева и его сына Адама Цечоева, который ранее возглавлял компанию «Ингушэнерго». Следственные действия могли быть связаны с делом о хищениях, пишет «Интерфакс».

В настоящее время Цечоев-старший является владельцем ООО «Молоко Ингушетии». По данным агентства, обыски могли быть следствием показаний бухгалтера предприятия, который несколько раз «минировал» банк, чтобы скрыть от начальника следы махинаций со счетами.

Ранее в МВД Ингушетии сообщали, что 17 ноября в службу 112 позвонил неизвестный и сообщил, что по улице Московской в Назрани заминирован офис Сбербанка. Силовики оцепили территорию учреждения, эвакуировали персонал и посетителей, но взрывных устройств не нашли.

По горячим следам был задержан и доставлен в полицию бухгалтер ООО «Молоко Ингушетии» 36-летний уроженец Кабардино-Балкарии Залим Ж., который дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, его поместили в СИЗО.

По данным источника «Интерфакса», Залим Ж. за две недели трижды звонил в банк, чтобы сообщить о «минировании». Выяснилось, что Султан Цечоев, на предприятии которого работает подозреваемый, предъявил ему претензии в связи с затягиванием процесса перевода денег на его банковский счет. Предполагается, что как только директор заходил в банк для разбирательства, бухгалтер сообщал о минировании здания, чтобы тот не успел проверить состояние счета.