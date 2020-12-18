Москва, , 14:33 — REGNUM «Умное» развитие мегаполисов имеет несколько основных направлений, сообщили 18 в департаменте транспорта Москвы.

В телеграм-канале департамента опубликовали пересказ англоязычной статьи издания Smart Cities Dive, в котором мировые транспортные эксперты выступили с прогнозом. Столичные чиновники отметили три направления. Во-первых, концепцию 15-минутного города, которую предложила мэр Парижа Анн Идальго.

«Её цель — дать возможность каждому жителю добираться до работы, больницы и других мест первой необходимости за 15 минут», — говорится в тексте.

Вторым направлением станет электрификация всех видов транспорта от скутеров до автомобилей. Электродвигатели, считают эксперты, появятся даже в лодках и самолётах.

«Особым спросом будут пользоваться стартапы по созданию цифровых двойников городского пространства. Виртуальная модель города позволяет заранее протестировать нововведения, посчитать расходы, оперативно заметить проблему и устранить её», — сообщили в департаменте.