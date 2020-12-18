Донецк, 18 декабря 2020, 14:34 — REGNUM Госпредприятие «Почта Донбасса» выпустило марку, посвящённую советскому лидеру Леониду Брежневу. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба предприятия.
На марке изображён портрет Брежнева на фоне флага СССР. Номинал марки — 39 рублей, а её тираж — 24 тыс. экземпляров.
Также был выпущен конверт первого дня с парадным портретом Брежнева на фоне Кремля. Тираж конверта — 3 тыс. экземпляров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Почта Донбасса» выпустила марку в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
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