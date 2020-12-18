Донецк, , 14:34 — REGNUM Госпредприятие «Почта Донбасса» выпустило марку, посвящённую советскому лидеру Леониду Брежневу. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба предприятия.

«ГП «Почта Донбасса» завершает филателистическую серию «Великие люди» выпуском художественной почтовой марки, посвящённой Генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР, маршалу Советского Союза, Герою Социалистического труда, четырежды Герою Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу», — сказано в сообщении.

На марке изображён портрет Брежнева на фоне флага СССР. Номинал марки — 39 рублей, а её тираж — 24 тыс. экземпляров.

Также был выпущен конверт первого дня с парадным портретом Брежнева на фоне Кремля. Тираж конверта — 3 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Почта Донбасса» выпустила марку в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.

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