Брянск, , 14:42 — REGNUM Ученик 11-го класса школы №34 Брянска получил в подарок фотопортрет Владимира Путина с его автографом. Школьник собирается служить в Росгвардии и портрет главы государства вручили ему сотрудники ведомства, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Брянской области.

Встреча прошла в аппарате главного федерального инспектора по Брянской области Андрея Дьячука. Школьник мечтает о службе в Росгвардии, его с детства привлекают фильмы и книги на военную тематику, дедушки служили в войсках НКВД. Подросток собирается поступать в Саратовский военный институт войск национальной гвардии. Мечтал одиннадцатиклассник и о портрете президента России с автографом, его желание и исполнил Андрей Дьячук.

На память школьнику также подарили символ росгвардейцев — краповую тельняшку.