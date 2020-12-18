Уфа, , 14:52 — REGNUM Министр образования Башкирии Айбулат Хажин согласился с позицией главного санитарного врача России, которая сообщила о том, что дистанционный режим обучения не принёс каких-либо положительных результатов по значительному сокращению заболевших COVID-19. Об этом он сообщил на брифинге в министерстве образования региона.

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В связи с этим он сделал вывод о том, что для руководства является приоритетом очное образование, то есть традиционная форма обучение во время которой ученик напрямую общается с учителем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали снижение качество знаний у старшеклассников во время дистанционного обучения.

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