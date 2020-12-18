Найроби, , 14:37 — REGNUM Эксперты Всемирной продовольственной программы Организации Объединённых Наций (ВПП) предупредили, что со следующего месяца более 435 000 беженцев в Кении столкнутся с «неминуемой нехваткой продовольствия», если на счета организации не поступит дополнительное финансирование от доноров. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление главы ВПП в Кении Лорена Ландиса.

В соответствии с заявлением, ВПП необходимо 57 миллионов долларов США на период с января по июнь 2021 года, чтобы продолжать обеспечивать продовольствием беженцев, живущих в лагерях Дадааб и Какума, а также в поселении Калобейей.

Глава ВПП в Кении добавил, что нехватка средств уже вынудила агентство сократить продовольственные пайки более чем на треть с сентября.

Он предупредил, что прекращение оказания помощи «может иметь далеко идущие последствия для стабильности и безопасности в лагерях и окружающих их общинах».

Помощь беженцам обычно доставляется в виде продовольствия и денежных переводов, отмечают репортёры.