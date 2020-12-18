Москва, , 14:22 — REGNUM Конституция 1993 года была принята в иных рыночных и политических условиях и для своего времени она была актуальна. С тех пор назрела необходимость в изменении некоторых положений, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия новой Конституции.

«Прежде всего хочется отметить, что в новой Конституции РФ закреплён статус Госсовета и усилена роль губернаторов.

Также значительно больше полномочий теперь у парламента. Кандидатура премьер-министра теперь будет утверждаться Госдумой, при этом президент РФ не может её отклонять

Госдума, согласно новой Конституции, теперь будет принимать участие в формировании нового правительства, но президент может отстранить и премьер-министра, и министров за утрату доверия или ненадлежащее исполнение обязанностей.

Назначение руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов президент будет делать только после предварительной консультации с Советом Федерации РФ .

Большое внимание в новой Конституции уделяется социальным гарантия граждан, к примеру МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Внесена норма об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год.

То есть она будет заложена в бюджете и будет проводиться независимо от экономической ситуации в стране.

Хотелось бы ещё отметить, что ужесточены требования к кандидатам на пост президента — увеличен срок проживания в России с 10 до 25 лет, для того чтобы претендовать на пост президента.

Также, согласно новой Конституции, представители власти не должны иметь иностранного гражданства или вида на иностранное гражданство. В принципе, запрет этот был, но теперь он закреплён в Конституции.

Главный плюс новой Конституции РФ — закрепление неотчуждаемости территории нашей страны, то есть никто не отдаст те же Курилы Японии, Карелию Финляндии и т. д.

Русский народ признан в новой Конституции государствообращующим. Однополые браки не будут поощряться и регистрироваться. Брак — это союз мужчины и женщины. Появилось упоминание Бога, но при этом Россия остаётся советским государством», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие поправок в Конституцию РФ именно в 2020 году связано с изменением ситуации в стране. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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