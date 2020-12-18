Уфа, , 14:24 — REGNUM Дистанционный режим обучения, который был введён в Башкирии весной текущего года, негативно сказался на качестве образования у старшеклассников. Об этом 18 декабря сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на брифинге в минобре региона.

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По его словам, в Башкирии исследовали республиканские диагностические работы девятиклассников, которые они сдавали в 2019 учебном году. В результате было зафиксировано снижение качества образования. Поэтому однозначным решением может быть только продолжение обучения в очном режиме, когда идёт прямое взаимодействие учеников с учителем, сообщил он.

Хажин также подчеркнул, что сейчас очень важно старшеклассников, которые будут сдавать ЕГЭ, максимально быстро привести к требованиям образовательных стандартов, чтобы они смогли успешно сдать Единый государственный экзамен, получили свои успешные баллы и смогли продолжить обучение в вузах.

Дети не виноваты, что сложилась такая ситуация в мире с коронавирусом, подчеркнул он.

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