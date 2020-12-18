Москва, , 14:15 — REGNUM Среди населения России почти в два раза вырос уровень доверия к Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщил его председатель Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в пользу этого говорят опросы общественного мнения.

«Очень важно, что в этом году по опросам общественного мнения существенно выросло доверия граждан к нашему институту. Если в прошлом году уровень доверия был 28%, то в этом году он вырос до 48%», — сказал Фадеев.

По его словам, росту доверия населения способствовала работа совета в период распространения коронавируса.

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